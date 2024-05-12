وزارة العمل تنظم ندوة توعوية لمتدربات الشرقية لمناقشة قضايا المرأة وتمكينها

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية بمقر مركز التدريب المهني بالنحال لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصادياً ، وذلك للمتدربات بقسم السجاد النصف الي (هاند تافت ) ، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل" للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل فى 4 محافظات ، وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت شرح للهدف من المشروع ، والشريحة المستهدفة ، وتقديم محاضرات علمية حول المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر ، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والعنف ضد المرأة ، مثل التحرش والختان ، ومكانة المرأة في الأديان السماوية و المنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات ، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطه مثل دورة (gwb ) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين ، لعدد 25 متدرب وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقالت أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحمايتها من خلال برامج تدريبية مجانية على المهن المستحدثة والتي يتطلبها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها للإلتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير ، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف ، من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أن المشروع يتم تحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة العمل برئاسة الدكتورة شيرين عبد الحى ، وألقى المحاضرات الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة ، والدكتور عبدالناصر عبدالعال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية ، ومحمد عباس مدير التسويق بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية ، بحضور سهام عبد السلام باحث أول بالإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وفاتن محمود مدير إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

كما تضمنت الفعاليات عرض لشروط الإلتحاق بالدورتين التدريبيتين بشرط ألا يكون المتدرب موظف في القطاع العام او الخاص ، وتقديم موقفه من الخدمة العسكرية ، مع قبول طلبات الالتحاق بداية من سن 25 عام ، كما شملت الفعاليات عدد من المداخلات والاستفسارات مقدمة من المتدربات حول موضوع الندوة والرد عليها.