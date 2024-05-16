بعد ساعات.. إعادة فتح الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر

أعلنت غرفة عمليات وأزمات محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة، نظرًا للتحسن في الأحوال الجومائية، مع الأتاحة بالملاحة في نطاق المحافظة.

ويذكر أن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، أغلقت ميناء الغردقة البحري، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50-70كم/ساعة.

مدينة الغردقة

وتشهد مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة، عدم استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع الأمواج وشدة الرياح علي كافة أنحاء المحافظة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس ولاسيما مع تعرض البلاد لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس السادس عشر من مايوم 2024 حتى الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء.

سمات فصل الربيع



فصل الربيع من الفصول التي تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على جميع الانحاء فتتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر حيث تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانا.

انقلاب حراري

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد فضًر عن نشاط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار:



- تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، خصوصًا بفترة الذروة من الظهر للعصر.

- تجنب الوجود في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- الالتزام تناول المياه بكثرة على مدار اليوم.

- الحرص على تناول المشروبات الطبيعية

- ضرورة استخدام الشمسية بفترة النهار.

الحفاظ على الاستحمام وترطيب الجسم بالماء البارد حتى يساعد على تبريد الجسم من ارتفاع درجة الحرارة.

- لأصحاب البشرة الحساسة يفضل استخدام واقي الشمس أثناء الخروج بالنهار.

- تهوية المنزل بشكل جيد وتقليل درجة حرارة الغرفة باستخدام المروحة والتكييف ولكن ليس طوال الوقت.

تشهد حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، واعتدال الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الحالي، وارتفاع درجات الحرارة بدءً من منتصف الأسبوع المقبل مع أولى الموجات الحارة الطويلة.