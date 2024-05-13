رأس جميلة بوابة مصرية إلى جنة البحر الأحمر | صور

رأس جميلة تحفة طبيعية خلابة تقع على ساحل البحر الأحمر، ضمن نطاق مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على جزيرتي تيران وصنافير، وقربها من مطار شرم الشيخ الدولي، وسهولة الوصول إليها، مما يجعلها وجهة مثالية للسياحة والاستثمار.

تطوير رأس جميلة

تُغطي رأس جميلة مساحة واسعة تبلغ 860 ألف فدان، مما يفتح المجال أمام إقامة مشاريع سياحية وتجارية ضخمة تلبي احتياجات مختلف المستثمرين والسياح، تتمتع المنطقة بإطلالة خلابة على شواطئ البحر الأحمر ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستجمام وقضاء العطلات المميزة.

الموقع الجغرافي لـ رأس جميلة

مشاريع استثمارية في رأس جميلة

تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس جميلة، حيث تخطط لتنفيذ مشاريع استثمارية طموحة تهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تضاهي أرقى الوجهات السياحية في العالم.

وتشمل هذه المشاريع:

إنشاء فنادق ومنتجعات عالمية المستوى



مراكز تسوق وترفيهية:



مرافق رياضية وصحية



مناطق سكنية راقية



بنية تحتية حديثة



فرص عمل وفيرة ودعم للاقتصاد المحلي

تطوير رأس جميلة

ستوفر المشاريع الاستثمارية في رأس جميلة فرص عمل وفيرة لأبناء المنطقة، مما سيساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتنمية الاقتصاد المحلي، كما ستساهم هذه المشاريع في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

تُعد رأس جميلة رمزًا للتنمية المستدامة، حيث تُراعي المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية، كما ستساهم هذه المشاريع في تحسين نوعية حياة السكان المحليين وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

رؤية مصر 2030

تُمثل رأس جميلة مشروعًا وطنيًا هامًا يُساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتنمية السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونظرًا لموقعها المتميز وإمكانياتها الهائلة، من المتوقع أن تُصبح رأس جميلة وجهة سياحية عالمية تُنافس أرقى الوجهات في العالم، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

رأس جميلة

تاريخ رأس جميلة

يعود تاريخ منطقة رأس جميلة إلى عصور قديمة، واشتهرت المنطقة كميناء هام على طريق التجارة بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت منطقة رأس جميلة تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطة ضخمة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.