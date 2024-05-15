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الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أنصار الله تصدر بيان بعد استهداف المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت حركة أنصار اليمنية " الحوثيين" ، تفاصيل العملية التي استهدفت فيها المدمرةَ الأمريكيةَ "ميسون" في البحر الأحمر وذلكَ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة .

وقال حزب الله في بيان له: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات اليمنية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. 

 

وأضاف البيان: ونفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة (Destiny)  في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، واستهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات اليمنية.

 

وأوضح البيان: أن القوات اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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