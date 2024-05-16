الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلان البحرين يؤكد التضامن مع الدول العربية في الدفاع عن سيادتها

بوابة الوفد الإلكترونية

أدان اعلان البحرين الصادر عن القمة العربية الـ33 المنعقدة اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية معربا عن ادانة سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.


مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.

ودعا الإعلان لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها بشأن حل الدولتين، مطالبا المجتمع الدولي تنفيذ قراراته بضرورة انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وحذر  إعلان البحرين من خطورة التصعيد الأخير في المنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي داعيا لنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين وكذا ندعو الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف إعلان البحرين: ندعو إلى الالتزام باتفاق جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

كما دعا أيضا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط المباشر في مبادرات تسوية الأزمة مشيرا إلي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

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