السينما وكراهية الآخر ندوة فى مكتبة المستقبل.. اليوم

تنظم مكتبة المستقبل العامة، والتابعة لجمعية مصر الجديدة ، في الخامسة عصر اليوم، أمسية فنية سينمائية تحت عنوان "السينما وكراهية الآخر.. هوليوود نموذجًا"، يقدمها ويتحدث فيها الناقد السينمائي دكتور عمر توفيق.

تتناول الأمسية كيف لعبت صناعة السينما الأميركية في هوليود تحديدًا، دورًا مهمًا في حرب الصور، وكيف قامت شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود بتقديم الكثير من الأفلام التي استهدفت بناء صورة إيجابية للشخصية الأمريكية في مواجهة صورة نمطية سلبية للآخر أو العدو.

يشار إلى أن جمعية مصر الجديدة لتنمية المجتمع، مؤسسة غير ربحية، تأسست في العام 1981، وتهدف إلى الخدمة المجتمعية وتنمية الوعي الثقافي، وتضم مكتبات: مصر الجديدة العامة، مكتبة المستقبل، مركز الطفل للحضارة والإبداع، ومكتبة مصر الجديدة بحى الاسمارات.