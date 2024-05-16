محمد عبد الله: النتائج المالية تعكس ثقة المجتمع المصري في ڤودافون

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر، إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية في العام المالي المنتهي في مارس 2024، وهو ما يعكس ثقة المجتمع المصري في شركتنا التي تخدم هذا السوق المهم منذ 25 عامًا.

أضاف عبد الله أن ڤودافون لم تتمكن فقط من تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الفائت، ولكن أكدت أيضًا ريادتها في العديد من المجالات واستطاعت ترسيخ مكانتها كأحد أهم شركات القطاع الخاص التي تساهم في تطوير ورقمنة القطاعات الحيوية في مصر بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تضع العميل على رأس أولويتها.

أعلنت ڤودافون مصر عن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024، حيث استطاعت تحقيق نمو هائل في الإيرادات وهو ما يعكس قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على تحقيق التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملها، حيث سجلت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه مصري.