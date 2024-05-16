اليوم.. 81 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة والتي انطلقت صباح اليوم الخميس 16 مايو الجاري، مضيفا أن 401 لجنة ستستقبل 81 ألف و70 طالب وطالبة علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا علي المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

81 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية..



وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان لاستقبال الطلاب غدا على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى "ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية.

مشيراً إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى مؤكداً على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

401 لجنة امتحان تستقبل طلاب الشهادة الأعدادية ..



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام.

مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.