ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بالمملكة العربية السعودية

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتى والذى إستمر فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة فى التدريب.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بياناً عملياً على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات وإستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه ، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدداً من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب وعدداً من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.