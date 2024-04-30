القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط .. صور

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته والذى يأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء.



بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التي اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، التي ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهني والانضباط العسكري الراقي، أعقبها عرضاً للمبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث في مختلف المجالات.



واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.



وأعلن كبير معلمي كلية ضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلما تسجيليا عن الفريق يوسف عفيفي أحد قادة القوات المسلحة السابقين الذى أطلق اسمه على الدفعة 165 ضباط احتياط.



وألقى اللواء أح بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها الى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للارتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليميا وعسكريا ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للذود والدفاع عن أرض الوطن.



كلية ضباط الاحتياط



كما ألقى اللواء أ ح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم، مشيرا إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من كلية ضباط الاحتياط متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية.



حضر فعاليات الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.