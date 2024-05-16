بطاوي "عفريت البيت بيتي 2".. فنان غلبه الموت قبل رؤية نجاحه

تعرض منصة "شاهد vip" الأصلية الفترة الحالية مسلسل "البيت بيتي 2"، الذي ظهر خلاله الفنان الراحل محمد بطاوي في مشاهد جذبت الجمهور، وأشادوا بها كثيرًا، ولكن دون أن يدركوا أن بطل تلك المشاهد رحل منذ 7 شهور ولم يرَ هذا النجاح.







عفريت “البيت بيتي 2”:

أشاد الجمهور بأداء الفنان الشاب الراحل محمد بطاوي في مسلسل "البيت بيتي 2"، حيث ظهر بدور أحد الفلاحين، الذين يجري إليهم كل من كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، خلال الحلقات الأولى للمسلسل في رحلتهما لمعرفة سر الفندق المسكون، وبيت القرية الملعونة، حيث ظهر بأداء جذاب وتلقائي ومضحك للجمهور في كل حلقة، حتى اتضح أنه ومن معه عفاريت ضمن أحداث المسلسل، ولغرابة القدر فإن الفنان محمد بطاوي ميت حاليًا في الاتجاهين الدرامي والواقعي، منذ شهور عدة.

من هو الفنان الراحل محمد بطاوي؟

نشأ الفنان محمد بطاوي في مدينة الفيوم، وتزوج منذ 3 سنوات، وله طفلة واحده تُدعى “فريدة”، وقد درس بطاوي التمثيل في أكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخرج ليحاول تحقيق حلمه في عالم الكوميديا، فشارك مع نجوم "مسرح مصر" في مسرحية "اللوكندة"، و"البنك سرقوه"، بجانب أنه كان أحد أعضاء الفريق، منذ أن كان تحت اسم "تياترو مصر"، وقد شارك في العديد من المسلسلات بأدوار ثانوية من بينهم؛ "بـ100 وش"، "ليه لأ"، "خلصانة بشياكة"، "اللعبة 3"، "سك على أخواتك"، "1000 حمد للَّه على السلامة".



وظل بطاوي في مجال الفن حتى توفي يوم 7 أكتوبر 2023، إثر أزمة قلبية، وقد عرض له بعد وفاته 3 أعمال، هي: فيلم "أنا وابن خالتي" و"فاصل من اللحظات اللذيذة" ومسلسل "البيت بيتي 2".

وقد نعى عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم على "فيس بوك" الفنان الراحل محمد بطاوي، وكان من بينهم الفنانة بدرية طلبة، التي كتبت: "النهارده مات الممثل الشاب محمد بطاوي محترم وطيب ملحقش يحقق اللي كان بيحلم بيه، الكل حزين.. يا ريت الناس اللي بتغلط وتسب وتلعن اللي ناسيين ربنا ومش هاممهم عقابه وإن كما تدين تدان".



وكان آخر ما كتبة الفنان محمد بطاوى قبل ما يموت عبر حسابه على الفيس بوك بوست يتحدث خلاله عن: "إزاي تكسب فلوس من الفن؟

مسلسل “البيت بيتي 2”:

المسلسل من أعمال منصة شاهد، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمد محمود عبدالعزيز، سليمان عيد، مي القاضي، وإخراج خالد مرعي، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، ويعرض الآن الجزء الثاني من المسلسل، كل أربعاء في الساعة العاشرة مساءً.

