حمل وشاهد مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة و4 الرابعة عرب سيد منصة شاهد VIP

مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة و4 الرابعة عرب سيد

حمل وشاهد الآن مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة و4 الرابعة عرب سيد منصة شاهد VIP،أعلنت منصة شاهد VIP عن مواعيد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "البيت بيتي 2"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز. سيتم عرض الحلقة الثالثة الليلة، والحلقة الرابعة بعد منتصف الليل على منصة شاهد.

مواعيد عرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2

نعرض جدول عرض حلقات المسلسل الدرامي "البيت بيتي 2" على منصة شاهد.

مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة و4 الرابعة عرب سيد

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل البيت بيتي 2، ستكون يوم الثاني من مايو القادم في تمام الساعة 12 ظهرًا.

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تقام عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "البيت بيتي 2" في الساعة 12 منتصف الليل يوم 9 مايو القادم.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 1

كشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البيت بيتي 2" عن امتلاك كراكيري فيلا رائعة وسيارة فارهة، وافتتاح مشروع لمزرعة دواجن بجزء من مبلغ بيع القصر، في انتظار استلام باقي قيمة القصر من المشتري.

تسببت أحلام لكراكيري في أزمة مالية وطلبت منه السفر إلى تركيا لشراء ملابس وتوفير 10 ملايين جنيه، وطلبت منه التواصل مع ابن عمه بينو لطلب الحصول على المبلغ.

يواجه بينو مشكلة بسبب قلة الزوار في فندقه في شاطئ العين السخنة، ويفكر أيضاً في التوجه إلى كراكيري لحل مشكلته المالية.

يلتقي الثنائي بينو وكراكيري بالدكتور فايز الغامري في الفندق الذي يملكانه، ويفاجآن بأنهما في مهجان مهجور ومسكون بالأرواح، مما يتسبب في صدمة كبيرة لهما.

تنتهي الحلقة بمحاولتهما الفرار من الفندق ويظهر فتاة تصفر في النهاية تراقبهما.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 2

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي 2 بكشف بينو وكراكيري أن الميراث الذي تركهما والدهما محظوظ بالسوء، وأن الأسرة بأكملها تعاني من مشاكل كبيرة. يخبر بينو كراكيري أنه فقد كل الميراث وأن الفندق الذي كان يملكه مهجور تمامًا ولا يستقبل أي ضيوف، بينما تعاني شقيقته شيرين من النصب الذي تعرضت له من قبل زوجها الذي سافر مع أولادهما وتركها وحدها تبحث عنهم. وفي نفس الوقت، يبيع شقيقهم كريم شركاته ليتمكن من دفع تكاليف علاج ابنه.

بينو وكراكيري يقومان بزيارة للدكتور فايز الغامري في الجامعة ليتعرفوا على أنه كان رئيس قسم التاريخ في الفترة من عام 1980 إلى عام 1987، ويقرران العودة إلى الفندق ليكتشفا السر الذي كان الدكتور فايز يرغب في الحديث عنه.

ويخبرهما مقيم من قرية مجاورة للفندق أن الفندق مسكون وملعون، ومنذ 30 سنة تعرض للحرق مع جميع النزلاء الذين كانوا فيه، فأصبح مسكوناً، وأثناء عودتهم يجدان الفندق مضيئاً بالكامل، فيقرران الدخول لاكتشاف السر، لكنهما يواجهان نفس الأحداث التي تكررت في دخولهم السابق.

يدخل كراكيري وبينو غرفة الدكتور فايز ويكتشفان أن الفندق قد اشتعل بالكامل، فيحاولان الهروب من دون أي إصابات، وفي الوقت نفسه يكون أشرف ينتظرهما في سيارته خارج الفندق.