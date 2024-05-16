سعر الدولار الآن بالبنوك اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024، في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.02 للشراء، 47.12 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 47.04 للشراء، 47.14 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 46.90 للشراء، 47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.04 جنيه للشراء.

47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.01 جنيه للشراء.

47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.03 جنيه للشراء.

47.13 جنيه للبيع.

سعرالدولار فى بنك القاهرة

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

وفي آسيا، واصل الين الياباني التعافي للجلسة الثانية مسجلا أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار مع تقلص الفجوة بين العوائد الأميركية واليابانية.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد واحدا بالمئة الأربعاء، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أميركي لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار. وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق. ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند اثنين بالمئة، فإن المستثمرين يرون أن تراجعه عن مستوى 3.8 بالمئة المسجل في الشهر السابق يفتح الطريق لخفض الفائدة في سبتمبر أو ربما حتى قبل ذلك، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.

وشهد مؤشر الدولار أمس الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية العام وحتى الآن، إذ خسر 0.75 بالمئة.