ضبط مستريح الأراضي في الفيوم بتهمة النصب على المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مستريح الفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأراضى.

القبض على مستريح الأراضي في الفيوم بتهمة النصب على المواطنين

تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من شخصين، مقيمان بدائرة المركز؛ بتضررهما من (تاجر أراضى - مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من (4 ملايين جنيه) نظير استثمارها فـى مجال تجارة الأراضى مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ لهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتعثره ماديًا نتيجة تعرضه لخسارة فـى مجال تجارته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق اخر تواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.