الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

٣٩٠٩٦ متقدمًا في ثاني أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام ٣٩٠٩٦ متقدمًا قاموا بالتقديم في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب التقديم الذي بدأ 14 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .
وقام الجهاز بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي، وذلك في إطار حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحًا فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي (اللغة العربية  – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

 

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