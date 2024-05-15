الثالث خلال العام.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. يبحث العديد عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد اجتماع البنك المركزي، وذلك مع قرب انتهاء شهر مايو الجاري.



وتترقب أسواق المال والأعمال خلال الفترة المقبلة قرار البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة.

ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها يوم 23 مايو الجاري والذي يعد الثالث خلال العام الجاري.

ويصل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ما يقرب من 8 اجتماعات على مدار العام لتحديد سعر الفائدة كالآتي:

يكون أول اجتماع يوم 1 فبراير

يكون ثاني اجتماع يوم 6 مارس

يكون ثالث اجتماع يوم 23 مايو

يكون رابع اجتماع يوم 17 يوليو

يكون خامس اجتماع يوم 5 سبتمبر

ويكون سادس اجتماع يوم 17 أكتوبر

ويكون سابع اجتماع يوم 21 نوفمبر

ويكون الاجتماع الاخير يوم 26 ديسمبر

وقد قررت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماها الاخير يوم 6 مارس الماضي رفع أسعارعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.