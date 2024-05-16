الخميس 16 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب تُطلق ثاني فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية الثانوية بمحافظتي الفيـوم وأسيـوط

وزارة الشباب
وزارة الشباب

 تُطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني  والتنمية المحلية، اليوم الخميس ، ثاني فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظتي الفيـوم وأسيـوط  ، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ،  علي مدار يومي الخميس والجمعة.

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وزارة الشباب تختتم رابع الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

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وزارة الشباب تُطلق النُسخة الأولى من مُلـتقى الوعي الأثري المصري

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل".
و تستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات ( أسوان ، الشرقية ،الفيوم ، أسيوط ، مطروح ، الدقهلية )  والوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ،بالإضافة الي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب  بالمحافظات المستهدفة ، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ،  من خلال تطبيق  تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

 
 

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