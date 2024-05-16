الشباب تُطلق ثاني فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية الثانوية بمحافظتي الفيـوم وأسيـوط

تُطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، اليوم الخميس ، ثاني فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظتي الفيـوم وأسيـوط ، للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ، علي مدار يومي الخميس والجمعة.

جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل".

و تستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات ( أسوان ، الشرقية ،الفيوم ، أسيوط ، مطروح ، الدقهلية ) والوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ،بالإضافة الي تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة ، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .



