كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين في الخامسة إلا ربع بتوقيت تونس السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويحرص المدير الفني للأهلي على شرح كافة التفاصيل الخاصة بلقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانه الأول في تونس السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر، على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي برادس.

ثلاثي الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام قبل المران

يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لوسائل الإعلام المختلفة قبل بداية المران اليوم، قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقل في تونس.

ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة لاعبين من الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل بداية المران.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الفريق مرانه الأول تحت قيادة مارسيل كولر، وذلك استعدادًا للنهائي الإفريقي.

رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في المطار

حرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة.

ورحب رئيس الترجي ببعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي التي وصلت منذ قليل إلى تونس، في ظل العلاقات القوية بين الناديين، ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.

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