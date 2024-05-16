الخميس 16 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حريق بمعهد بالإسكندرية يثير الذعر بين طلاب الشهادة الإعدادية اثناء أداء الامتحان

قوات المطافي
قوات المطافي

شب حريق  محدود بأحد المعاهد بجوار المنطقة الازهرية بمحافظة الإسكندرية مما تسبب فى اصابة الطلاب بحالة من الذعر والفزع اثناء  أداء طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان القرآن الكريم والتجويد، دون وجود أية إصابات.

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وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، تلقت إخطارا بنشوب حريق وتصاعد أدخنة، من احد المعاهد بجوار مبنى المنطقة الأزهرية، بعيدا عن فصول الطلبة.
 

وبانتقال أجهزة الشرطة رفقة سيارتي إطفاء تبين نشوب حريق في مخلفات بوص وهيش، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث

كانت قد انهت المنطقة الازهرية برئاسة فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، الاستعدادات والترتيبات النهائية لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، والامتحانات المؤهلة للشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي ستنطلق السبت الماضى 

 

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