قوات الحمااية المدنية تسيطر على حريق شب بحوشين في سوهاج دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق شب في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى المحافظة.

وامتد الحريق لحوش ملاصق لمحل الحريق الأول، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وكان اللواء عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد نشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة ساقلته، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان البلاغ، وفرض كردون أمني بالمكان، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران، التي امتدت لحوش مجاور للحريق الأول.

وبالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك " السيد ا م غ" 50 سنة مزارع ، وأمتد الحريق لحوش مجاور ملك " مصطفى م م ه" 40 سنة، عامل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

وبسؤال مالكي الحوشين رجحا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة أمام حوش الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه، بعدما صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، بإصطدام قطار عقب قيامه من محطة سكة حديد جرجا بالمدعو "أحمد . ع . ع" 59 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه مما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفي "سيد . ع . ع . ع" 47 سنة عامل، قرر بمضمون ما سبق، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.