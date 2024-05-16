مشيرة خطاب أمام أفريقية حقوق الإنسان: الوضع في غزة "عار على الإنسانية"

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ألقت خلالها كلمة ركزت على التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022.

وقالت الخطاب خلال كلمتها، إن الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملاً لحقوق الإنسان، والتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن مشاركة المجلس في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.

ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتزام مصر بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن 44.5٪ من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات، مؤكدة على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في خطاب حقوق الإنسان. وتناولت السفيرة مشيرة خطاب عدد من القضايا الحرجة ومنها ختان الإناث، والتي وصفتها بأنها "جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان"، مركدة على دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وسلطت الضوء على جهود مصر التشريعية لتشديد العقوبات.

وأعربت خطاب، عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه "عار على الإنسانية" وأكدت على دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مستعرضة جهود مصر، بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن. وأقرت رئيس المجلس،بالتحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، خاصة في مواجهة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي. وأكدت على الحاجة إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

وأشارت خطاب، إلى دعم مصر لموقف جنوب إفريقيا بشأن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. انضمت مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (ICJ). ودعت السفيرة خطاب الدول الأفريقية إلى الاعتراف بدولة فلسطين التي أنشأتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (1948)، مسلطة الضوء على دور مصر في دعم السودان من خلال استقبال اللاجئين وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة. وجددت السفيرة خطاب دعوة مصر إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين في غزة وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددة على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤوليته في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، على دور مصر النشط في التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى مشاركة مصر في مختلف المبادرات والتزامها بمشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأفريقية الأخرى. كما أشاد رئيس ونائب الرئيس الجلسة بكلمة مصر في تقدير خاص للجهود المصرية وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ حقوق الإنسان في البلاد.



