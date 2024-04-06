عاجل
زلزال بقوة ٥.٥ درجة يضرب جزيرة هونشو باليابان إصابة ٦ مواطنين في حادث على طريق الزعفرانة- رأس غارب استشهاد وإصابة مواطنين في قصف صاروخي بقطاع غزة فجر السبت
السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"التعاون الإسلامي" ترحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان تجاه فلسطين

منظمة التعاون الاسلامي
منظمة التعاون الاسلامي

 

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الثلاثة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان، مثمنة مواقف الدول التي صوتت لصالحها.

txt

رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ السيسي لتأدية اليمين الدستورية

txt

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان العسكري، والإرهاب المنظم، والاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات على الفور، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مواد متعلقة

إعلان دولة فلسطين

مندوب الصين بمجلس الأمن: ندعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم الإبادة في غزة؟ (فيديو)

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة

عنبة: لم أقدم أغنية عن فلسطين لأنني ليس استغلالي والتبرع لأهالي غزة أفضل

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة
الجريدة الورقية