تعرف علي مجهودات وحدة حقوق الإنسان بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام، مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " كالحق في الصحة – الحق في التعليم - الحق في الغذاء – الحق في السكن اللائق" و حقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن..وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة "مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية التموين" بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والاحداث والمنشآت الصحية لنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن واداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :

- مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ ( جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق.

- دار المسنين الخيرية بالغار - مركز الزقازيق.

- دار مسنين الصفوة بأبو حماد - مركز الزقازيق.

- مستشفي الرمد بالزقازيق.

- مستشفي مشتول السوق المركزي.

- وحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق.

-المرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما (بين نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات).

- المرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ).

- ضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة.

- المرور علي محطات (الوقود - مستودعات أنانيب البوتاجاز) و ضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين( منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادةعن الأسعار المحددة ) وكذلك ظبط ١٥ مخالفة ( الذبح خارج السلخانة - عدم لف اللحوم بالشاش ) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة .

أشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى إستمرارية المرور الدوري للوحدة علي المنشآت الخدمية المختلفة والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي والعمل علي حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشاد بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد احلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (الزخرفه والرسم على القماش) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام تغريد صلاح هاشم، بتعليم الفتيات المشاركات فن الرسم علي القماش والأدوات المستخدمة وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الي قطع عصرية جذابه والذي يأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.