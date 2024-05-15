ديبالا على أعتاب الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي

دخل أحد الأندية السعودية في مفاوضات مع الأرجنتيني باولو ديبالا تمهيدا للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأقترب عقد ديبالا مع روما من الإنتهاء بعدما تبقى له موسم واحد إذ ينتهي يونيو 2025، بينما سيكون الجناح رافا نجم بنفيكا لاعبا حرا بدا من مطلع يونيو المقبل.

ودخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات مع ديابالا ورافا سيلفا، للتوقيع مع أحدهما في الصيف.

وعرض مسؤول نادي الشاب عرض على اللاعبين عقدًا لمدة عامين، فيما يطلبان أن يكون لثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنه يحاول لوصول إلى نقطة التقاء في مدة العقد، ترضي الطرفين.

ويتضمن عقد ديبالا شرطا جزائيا يصل قيمته إلى 12 مليون يورو في حال أراد فسخه مع ناديه، والتوقيع لناد آخر خارج إيطاليا.

وتعاقد الشباب مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي، والكرواتي إيفان راكيتيتش من إشبيلية الإسباني في الفترة الشتوية.