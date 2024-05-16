ترصد لكم “بوابة الوفد” جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مواجهات عدة على مستوى بطولتي الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي للمحترفين.

الدوري المصري الممتاز:

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي:

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد البنك الأهلي على ملعب ستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أوت تايم سبورت الرياضية.

إنبي ضد مودرن فيوتشر:

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إنبي مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد بتروسبورت لحساب الجولة 23، وستنطلق المواجهة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون تايم سبورت.

الدوري السعودي للمحترفين:

الطائي ضد الفتح:

يستعد فريق الطائي لمواجهة الفتح مساء اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي لحساب الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ستنطلق المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن.

الاتحاد ضد الخليج:

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الخليج في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD.

الوحدة ضد الرائد:

يفتح ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية أبوابه مساء اليوم الخميس لاستقبال مباراة الوحدة ضد الرائد التي ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.