شريف ضد حجازي.. موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري السعودي

يحتضن ملعب محمد بن فهد اليوم الخميس، مواجهة قوية بنكهة مصرية، تجمع بين فريقي الاتحاد بقيادة أحمد حجازي والخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة السعودية.



موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج اليوم



ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد والخليج اليوم عبر فضائية SSC1 HD وSSC1 SD.

ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 50 نقطة حصدها من 31 مباراة.

واستطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات فيما نال 11 هزيمة، بعد أن سجل 56 هدفًا واستقبلت شباكه 48.

ويطمح فريق الاتحاد للمضي قدمًا نحو تحقيق الانتصارات من أجل اللحاق بالمربع الذهبي، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم.



أما الخليج فيحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن فاز بـ9 مباريات وخسر 9 فيما تعادل في 13 لقاء.