الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحت عنوان سمح بالنشر..

المقاومة تكشف عن وحدة السايبر السرية.. اختراقات جيش الاحتلال في "طوفان الأقصى"

وحدة السايبر السرية
وحدة السايبر السرية

 كشفت كتائب شهداء الأقصى، عن «الوحدة 65 العسكرية» وحدة السايبر التي عملت سرًا خلال معركة طوفان الأقصى، التي اخترقت أجهزة جيش الاحتلال الإسرائيلي .
ونشرت صور للوحدة تحت عنوان سمح بالنشر، موضحة أبرز عملياتهم.

عمليات وحدة السايبر:

إغلاق والهجوم على مواقع الإنذار المبكر التي تخص منظومة القبة الحديدية.

تعطيل بعض مواقع دوائر العمل الحكومي والخدماتية والقنوات الإخبارية، وشكل بذلك عجزًا لدى منظومة الاحتلال.

التشويش على أجهزة التحكم في مواقع الجيش على طول الخط الفاصل مع قطاع غزة

اختراق كاميرات المراقبة لبعض مستوطنات غلاف غزة وكشف أماكن وتموضعات العدو بها 

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