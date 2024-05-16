المقاومة تكشف عن وحدة السايبر السرية.. اختراقات جيش الاحتلال في "طوفان الأقصى"

تحت عنوان سمح بالنشر..

كشفت كتائب شهداء الأقصى، عن «الوحدة 65 العسكرية» وحدة السايبر التي عملت سرًا خلال معركة طوفان الأقصى، التي اخترقت أجهزة جيش الاحتلال الإسرائيلي .

ونشرت صور للوحدة تحت عنوان سمح بالنشر، موضحة أبرز عملياتهم.

عمليات وحدة السايبر:

إغلاق والهجوم على مواقع الإنذار المبكر التي تخص منظومة القبة الحديدية.

تعطيل بعض مواقع دوائر العمل الحكومي والخدماتية والقنوات الإخبارية، وشكل بذلك عجزًا لدى منظومة الاحتلال.

التشويش على أجهزة التحكم في مواقع الجيش على طول الخط الفاصل مع قطاع غزة

اختراق كاميرات المراقبة لبعض مستوطنات غلاف غزة وكشف أماكن وتموضعات العدو بها