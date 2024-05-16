تعليم الفيوم يحصد 8 مراكز جمهورية فى مسابقات التفوق الإرشادي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الإدارة العامة للشئون التنفيذية - توجية التربية الرياضية - ) في مسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات ، وحققت الفيوم مراكز متقدمة بجميع المراحل على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

وفى مرحلة الزهرات خاص فازت مدرسة الرواد الخاصة إدارة غرب الفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وفي مرحلة الزهرات عام، فازت مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان بإبشواي بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية , وفي مرحلة الثانوي الفني (5 سنوات) فازت مدرسة دمو الفندقية بشرق الفيوم ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفي مرحلة الثانوي الخاص، فازت مدرسة الرواد الخاصة بغرب الفيوم ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي التربية الخاصة (التربية الفكرية ) فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية , وفي التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع) فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية. وفي التربية الخاصة (المكفوفين)، فازت مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

المركز الثالث فى المرحلة الاعدادية

وفي المرحلة الإعدادية ، فازت مدرسة المحمدية الإعدادية بنات ومدرسة التوفيق الإعدادية بنات إدارة غرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة ، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب والمسابقة , و لجميع قائدات الفرق الفائزة بكافة المستويات وجميع المشرفات ومديري المدارس الفائزة وأعضاء فريق العمل بمدارس التربية الخاصة . والشكرالى ريحاب عريق وكيل المديرية ، و هشام ابوعوف مدير عام الشئون التنفيذية ، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والدكتور محمد البشيهى موجة عام التربية الرياضية ، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ، وحمدية علام مسئول مركزى المرشدات بالفيوم.

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