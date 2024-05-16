الزمالك يدرس الدخول بمعسكر مغلق قبل نهائي الكونفدرالية

لاصوت يعلو فوق صوت نهائى كأس الكونفدرالية شعار رفعه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومجلس الإداره بهدف تركيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان الأحد المقبل باستاد القاهره الدولى وهو اللقاء المصيري لحصد اللقب ويحتاج الأبيض إلى هدف نظيف فقط للفوز بالبطولة للمره الثانيه ليكرر إنجاز موسم ٢٠١٩.

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز إقامة معسكر مغلق للاعبين قبل اللقاء ب٤٨ ساعه على غير المعتاد لزيادة نسبة التركيز والعمل فى مناخ هادئ يدرب فيه لاعبيه على خطة المواجهه المهمه.

وطلب جوميز أن تكون التدريبات سريه بعيدا عن أى تواجد اعلامى وتم تكليف أمن النادي بعمل كردون حول ملعب النادى.

وحرص المدير الفنى على عقد جلسات نفسيه مع عدد من اللاعبين لمنحهم المزيد من الثقه خصوصا الذين ارتكبوا أخطاء فى لقاء الذهاب الذى انتهى بالخساره بهدفين لهدف

حيث عقد جلسة مع اللاعب حسام عبد المجيد مدافع الفريق والذى كان سببا فى ركلة الجزاء التى سجل منها نهضة بركان هدفه الاول فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الافريقية.

وكانت نفسية فى المقام الاول وطلب منه التركيز فى المرحلة القادمة وعدم الالتفات لأى هجوم يتعرض له من جانب الجماهير وعليه التركيز فقط.

وفى نفس الوقت قام جوميز بالحديث مع اللاعب بضرورة تصحيح الاخطاء الذى يقع فيها والتركيز فى القلاء القادم، لانه لقاء لا يتحمل أى اخطاء.

كما عقد المدير الفنى جلسات مماثله مع محمد عواد حارس المرمى والذى تعرض لانتقادات شديده بسبب الهدف الثانى وطالبه بالتركيز وأنه يتوقع أن يكون نجم لقاء الأحد.

وحرص جوميز على تخصيص فقره فى نهاية التدريبات على ركلات الترجيح تحسبا لوصول المباراه إليها فى حال إنتهاء اللقاء بنفس نتيجة لقاء الذهاب.

على جانب آخر يواصل مصطفى شلبي لاعب الفريق فقرة التدريبات التأهيليه الخاصه وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة.

وخاض مصطفى شلبي بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية حيث من المقرر أن يجري له اختبار طبى لمعرفة جاهزيته للقاء العوده من عدمه.

فى الوقت الذى إنتهت فيه أزمة دعوات المباراه والتى شهدها الاجتماع التنسيقى أمس الأول بعد اعتراض أحمد سليمان عضو مجلس الإداره على تخصيص نصف العدد للكاف وانسحب من الجلسه ومعه شريف منير مدير العلاقات العامه إلا أنه تم استدعاؤه مره أخري وخفض مسئول الاتحاد الأفريقي العدد المخصص لهم.