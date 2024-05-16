سحب منخفضة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن الطقس السائد اليوم الخميس السادس عشر من مايو 2024 صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح جنوبية شرقية

وأضاف المركز، أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وتابع، الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 04:22 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والثاني عند الساعة 00:00، على أن يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والثاني عند الساعة 23:47.