تعليمات نهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسي 2023-2024.

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، فضلا عن التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

كما وجه وزير التربية والتعليم بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.