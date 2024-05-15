حظر الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منع دخول الهاتف المحمول سواء مع الطالب أو المراقب داخل اللجان الفرعية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

التعليمات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على اجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل متواصل طوال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.