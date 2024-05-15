سجّل الآن| رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام الثالث على التوالي.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين المعلمين المساعدين للعام الثالث، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024 ويستمر حتى 27 مايو.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

ويمكن للراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة (من هنا).

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن المستندات المطلوبة في التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

وتشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.



كما تشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.



وتتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد.



كما تتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

