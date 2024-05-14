رابط رسمي| فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة للعام الثالث 2024 لتعيين معلمين مساعدين.

ويستمر باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين المعلمين المساعدين للعام الثالث مفتوحا حتى 27 مايو 2024.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين للعام الثالث في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن المستندات المطلوبة في التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للعام الثالث 2024.

ونوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg، على ألا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

وتشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.



كما تشمل المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.

وتتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد.

كما تتضمن المستندات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين للعام الثالث 2024.

ويمكن للراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة على الرابط الرسمي المخصص(من هنا).

