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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة للعام الثالث 2024 لتعيين معلمين مساعدين. 

رابط رسمي| فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

تخصصات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وفتح الجهاز باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين المعلمين المساعدين للعام الثالث، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 27 مايو.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس. 

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.
6. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية. 
7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.
8. اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.
11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

13. أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:
أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوى:
- كلية التربية (أساسي/ عام / خاصة / أزهر)
- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق
- كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف
- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء
- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)
- التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي)

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض طلب خوض المسابقة:
- كلية الأداب
- كلية دار العلوم
- كلية الألسن
- كلية اللغات والترجمة
- كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)
- كلية الدراسات الإنسانية
- كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)
- كلية الهندسة تخصص حاسبات
- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها
- كلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية)

14. أن يكون المتقدم خريج أحد الشعب / الاقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الإطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
 

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