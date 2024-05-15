مدرب بيراميدز: بذلنا جهداً مضاعفاً امام سيراميكا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب سيراميكا كليوباترا والاستمرار في صدارة الدوري، مؤكدا أن بيراميدز واجه منافسا قويا آخر في فترة زمنية قصيرة بعدما لعب ٤ مباريات في ١٥ يوما فقط وما يزال أمامه مباراتين أمام الإسماعيلي والجونة من الضروري الفوز بهما لمواصلة الابتعاد بالقمة.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سيراميكا بنتيجة ٢-١ سجلهما ماييلي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

أوضح المدير الفني أنه يشكر اللاعبين على روحهم القتالية العالية طوال دقائق اللقاء والتسجيل وتحقيق الفوز السابع على التوالي، ورغم الغيابات والإصابات وضيق الوقت بين المباريات إلا أن الفريق يمضي في مشواره ولابد من التركيز أكثر مستقبلا وتحقيق المزيد من الانتصارات.

شدد يورتشيتش على أن اللاعبين بذلوا جهدا مضاعفا ونفذوا التعليمات ولابد من توجيه التحية لهم واحترام هذا الفريق المقاتل بكل قوة، ومشددا على أن الصدارة لا تعني أي شيء لأن المشوار ما يزال طويلا والبطولة بها الكثير من اللقاءات الصعبة، ولابد من لعب كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما يفعله الفريق حاليا.

يورتشيتش شدد على أنه من الضروري سريعا إغلاق ملف لقاء سيراميكا والتركيز على مواجهة الإسماعيلي المقبلة والتي تقام في ملعب صعب خارج الأرض بعد أيام قليلة ولابد من التركيز بكل قوة وتحقيق الانتصار مجددا.