بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد الفوز على سيراميكا

عبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بالفوز السابع تواليا الذي حققه الفريق على حساب سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، والاستمرار في صدارة البطولة، مشددا على صعوبة اللقاء ومواجهة فريق قوي في وقت بسيط للغاية وفي فترة بسيطة من الوقت.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سيراميكا بنتيجة ٢-١ سجلهما ماييلي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

شدد المدير الرياضي على أن الفريق كان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر من الهدفين لولا إضاعة الفرص التي أضاعها اللاعبون، موضحا أنه لم يتحدث للإعلام منذ فترة، ولكن الأمر لم يعد مقبولا في ظل الأداء السيء للغاية الذي قدمه طاقم تحكيم المباراة، والقرارات الغريبة التي كانت كلها ضد فريق بيراميدز، ولولا أداء الحكم لخرج بيراميدز بنتيجة أكبر من الهدفين.

شدد على أن الأداء التحكيمي كان سيئا ويتعجب بشدة من قرار لجنة الحكام بتعيين حكام أقل من المواجهة. ولم يتم مراعاة وجود بيراميدز على قمة الدوري وصعوبة اللقاء وعين حكاما كانت قراراتهم سيئة للغاية، وحرموا بيراميدز من طرد للاعب المنافس مبكرا، بجانب ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني حرمت بيراميدز من فوز كبير.

طالب هاني سعيد اتحاد الكرة بإعادة النظر في تعيينات الحكام لمباريات بيراميدز في الدوري ومؤكدا إذا كانت اللجنة تسعى لتجربة حكام أطالبهم بألا يكون ذلك في لقاءات بيراميدز المنافس على الدوري، لأن الأخطاء لا يمكن تحملها، ونحتاج لحكام دوليين في مبارياتنا المقبلة.