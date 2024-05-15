الأهلي والترجي .. كولر يُعلن قائمة الأحمر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الترجي التونسي ، المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتمثل قائمة الأهلي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.



الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، أكرم توفيق، كريم فؤاد، أليو ديانج.

الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.



وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.