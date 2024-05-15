الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد غيابه عن ذهاب نهائي أفريقيا .. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريستو

كريستو
كريستو

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.
 

txt

الأهلي يغري لاعبيه بالمكافآت للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

وأوضح جاب الله أن كريستو اشتكى عقب انتهاء المران من آلام في العضلة الضامة، وعلى أثرها فضل الجهاز الفني بقاء اللاعب في القاهرة.

وأشار جاب الله إلى أن كريستو سوف يخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الخميس، على أن يبدأ مباشرة بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواد متعلقة

السبت المقبل .. الأهلي يحل ضيفًا على الترجي في تونس بذهاب نهائي أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية