القبض على هاكر اخترق حسابات 23 مواطنا على "فيسبوك" بالقاهرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بعدد 23 مواطن على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية "–مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، تحرر محضر بالواقعة وتولت تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ) لممارسته نشاطًا غير مشروع من خلال قيامه بإنتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم مادياً.



تبين أن بحوزته (هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى")وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.