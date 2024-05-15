المفوضية الأوروبية: التضخّم في منطقة اليورو سينخفض أكثر من المتوقع

أعلنت المفوضية الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أنّها تعوّل على انخفاض التضخّم أكثر من المتوقع في العام 2024 في منطقة اليورو، عند 2.5% مقابل 2.7% متوقّعة حتى الآن، مثبّتة في الوقت ذاته توقّعاتها لنمو بنسبة 0.8% رغم عدم اليقين العالمي.

المفوضية الأوروبية

وقال المفوضية الأوروبية، ان الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إنّ "التوقّعات ما زالت غير مؤكدة في ظلّ حربين مستعرتين في الجوار" في أوكرانيا وفي قطاع غزة، مشيراً إلى "تزايد مخاطر تراجع (هذه التوقعات)".

وتستند هذه التوقعات إلى التباطؤ الأكثر حدّة من المتوقع في أسعار المستهلكين التي عكستها الأرقام الجيدة المسجّلة مطلع العام. وتقترب هذه الأسعار من هدف 2% الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية بشأن خطّتها لخفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو.

وفي هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية إنّه "من المتوقع أن يستمرّ التضخّم في الانخفاض ويصل إلى هدفه في وقت أبكر قليلاً في العام 2025" ممّا كانت ذكرته التوقّعات السابقة المنشورة في 15 فبراير. وفي السنة المقبلة، تعوّل بروكسل على زيادة الأسعار بنسبة 2.1% في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحّدة مقابل نسبة 2.2% حتى الآن.

هدوء في أسعار المواد الغذائية

المفوضية الأوروبية

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنّه "من الممكن أن يكون انخفاض التضخّم مدفوعاً بشكل رئيسي بسلع غير الطاقة والغذاء، وذلك بينما يرتفع التضخّم الناتج عن الطاقة بشكل طفيف وينخفض التضخّم الناتج عن الخدمات بشكل تدريجي، بالتوازي مع اعتدال ضغوط الأجور".

وينعكس هذا الاتجاه على الاتحاد الأوروبي برمّته، وإن كان على مستوى أعلى. وتتوقع بروكسل أن يصل معدّل التضخّم إلى 2.7% هذا العام و2.2% في السنة المقبلة (-0.3 نقطة لهذين الرقمين).

على جبهة النمو، يبدو أنّ الجزء الأصعب انتهى بعدما كانت منطقة اليورو غارقة في الركود العام الماضي، حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4%.

غير أنّ تأكيد المفوضية الأوروبية بشأن التعافي المتوقع ينبع من أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، فيما حافظ يوروستات على رقم نمو بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في تقدير نُشر الأربعاء.

وقال باولو جنتيلوني "لقد تعافى اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في الربع الأول، ما يشير إلى أنّنا تجاوزنا المنعطف (الخطر) بعد العام 2023 الصعب للغاية".

وتوقع "تسارعاً تدريجياً في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، في ظلّ دعم انخفاض التضخّم للاستهلاك الخاص وانتعاش القوة الشرائية واستمرار النمو في الوظائف".

وفي السياق، تتوقع بروكسل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% هذه السنة ثمّ 1.4% العام المقبل في منطقة اليورو. كما تتوقع المفوضية نمواً بنسبة 1% عام 2024 ثمّ 1.6% عام 2025 للاتحاد الأوروبي ككل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعاتها السابقة.