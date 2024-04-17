المفوضية الأوروبية: نستعد للحرب رغم عدم وجود تهديدات

صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن "أوروبا لا تواجه حاليًا تهديدًا مباشرًا بالحرب، لكنها تقترح الاستعداد لها".

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر في بروكسل حول الدفاع والأمن: "ربما لا يوجد تهديد فوري بالحرب الآن، لكن لا يمكن القول إن ذلك مستحيل، يجب أن نكون مستعدين لذلك".

وأوضحت أن الاستعدادات لصراع مسلح محتمل يجب أن يتكون من إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين، أيضًا، أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يسعى جاهدًا لتطوير وإنتاج الجيل الجديد من القدرات القتالية لكسب المعركة".

وأوضحت، بالقول: "هذا يعني الحاجة إلى تسريع قدرتنا الصناعية الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة، يجب على دول أوروبا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل وأن تنفق في أوروبا".

وفي وقت سابق، أفاد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، يوم أمس الثلاثاء، بأن العبء البيروقراطي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووصف السنوات الخمس لرئاستها بأنها "سنوات ضائعة".

وقال ليندنر خلال مؤتمر اقتصادي: "أغلب البيروقراطية تأتي من بروكسل. العبء البيروقراطي له اسم، أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، ولا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".

من جهة أخرى قال المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، ناشدت المجموعة في بيان الدول الأعضاء إلى التصويت على مشروع قرار قدمته بتأييد نيل فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وحث البيان الأعضاء على عدم عرقلة مساعي حصول فلسطين على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية.

ودعا المجلس إلى تلبية نداء المجتمع الدولي والموافقة على منحها لها دون تأخير.

وأوضح البيان أن مجلس الأمن إذا لم يمنح فلسطين العضوية فسيكون بذلك قد تخلى عن مسؤوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد أن "هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948".

وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.