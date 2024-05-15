وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

قلصت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، ما أدى إلى توسيع الفارق بينها وبين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام.

وكالة الطاقة الدولية

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وأرجعت ذلك بقدر كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في المقابل، أبقت أوبك أمس الثلاثاء على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، بحسب الاسواق العربية.

ويعود الفارق الكبير بين التوقعين جزئيا إلى اختلاف وجهات النظر حول وتيرة التحول العالمي إلى أنواع وقود أكثر حفاظا على البيئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط إن توقعاتها المنخفضة للطلب على النفط في 2024 مرتبطة بضعف النشاط الصناعي واعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء ما يقوض استهلاك الوقود، خاصة في أوروبا إذ يؤدي انخفاض عدد السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى تقليص الاستهلاك بالفعل.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية "إلى جانب تراجع شحنات الوقود في الولايات المتحدة في بداية العام، كان هذا كافيا لدفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول إلى الانكماش مرة أخرى".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى 1.2 مليون برميل يوميا بارتفاع طفيف عن تقديراتها السابقة، وهو ما يزيد بمقدار هامشي عن توقعاتها للطلب في العام الحالي.

وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

وتقدر أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وفي أبريل الماضي، قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية ، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 قد انتهى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأكثر من المعتاد".