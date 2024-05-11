"مصر للألومنيوم" تصل إلى الطاقة القصوى فى معدلات الأداء وحجم الإنتاج والتصدير

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل وتعمل شركة مصر للالومنيوم حاليا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط الانتاج الأمر الذى انعكس فى زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها، مضيفاً أن أرباح الشركة خلال العام الحالي ستكون مضاعفة.

وأضاف أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك فى إطار الحوكمة والشفافية.

وأكد أن الشركة تعمل حالياً على تطوير وإعادة التأهيل للمصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دراسة مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والعمل على إنتاج منتج Slugs لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي لإنتاج العبوات الدوائية والتغليف، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة، وخاصة أن هذه الماكينة سوف تنتج سبيكة الميلك سبيكة ٦١٠١ و ٦١٠٢ المستخدمة لأسلاك الهوائى والتى يتم استخدامها فى البلدان التى تتميز بمناخ غير مستقر على مدار اليوم لمنع الترخيم أو الانكماش الزائد فى الأسلاك.

ونجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى إدخال منتجات جديدة يتم استخدامها فى صناعة أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية وغيرها، وكذلك فى إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة على شهادة "EN ISO:14001" أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، للاستمرار فى تسويق وتوزيع منتجات الشركة بالأسواق الأوروبية.

وحققت "مصر للألومنيوم" التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وتسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير وزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأجنبية والعربية المختلفة ، خاصةً فى ظل اعتماد الشركة كمصدر معتمد ببرنامج الفاعل الاقتصادى بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات التى يتم تصديرها للدول المعتمدة بالبرنامج كدول الاتحاد الأوروبى (EUR1) وغيرها من الدول المعتمدة.

جدير بالذكر أن حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة الامتثال لمتطلبات أداء مبادرة الاشراف على الالومنيوم يمكنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 60% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.