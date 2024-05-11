مشروبات الطاقة قد تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

يمكن أن تؤدي جلطات الدم إلى مضاعفات خطيرة، لذلك من المهم تقليل خطر الإصابة بها وقد يتسبب المشروب الغازي الشهير في حدوث جلطات دموية خلال 60 دقيقة من تناوله.

جلطات الدم ليست سيئة بطبيعتها في الواقع، فهي مفيدة عندما تتشكل استجابة لإصابة أو قطع لأنها توقف النزيف ومع ذلك، عندما تتشكل جلطات الدم في الأوردة دون سبب وجيه، فقد يكون ذلك نذيرًا لمضاعفات خطيرة ويمكن أن تساهم القرارات الغذائية السيئة في النوع الأخير.

ولسوء الحظ، فإن استهلاك مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى آليات تؤدي إلى جلطات الدم، والصفائح الدموية هي خلايا الدم وإذا كان عدد الصفائح الدموية مرتفعا جدا، يمكن أن تتشكل جلطات الدم في الأوعية الدموية.

أدى استهلاك مشروبات الطاقة إلى زيادة كبيرة في تراكم الصفائح الدموية، ووفقا لدراسة جديدة، حدثت زيادة في نشاط الصفائح الدموية خلال ساعة واحدة من تناولها.

تجلطات الدم

يحدث التخثر الوريدي العميق (تخثر الأوردة العميقة) عند حدوث جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين.

ويمكن أن يسبب التخثر الوريدي العميق ألمًا أو تورمًا في الساق. ويحدث في بعض الأحيان دون أعراض ملحوظة.

يمكن أن يؤدي تجلط الدم في وريد الساق إلى الشعور بألم ودفء ومضض في المنطقة المصابة.

ويمكن أن يحدث التخثر الوريدي العميق إذا كنت مصابًا بحالات مَرَضية معينة متعلقة بجلطات الدم. وقد تتكون جلطة في الساقين إذا لم تتحرك لفترة طويلة.

فمثلا قد لا تتحرك كثيرًا إذا كنت مسافرًا لمسافة طويلة أو إذا كنت ملازمًا للفراش بسبب جراحة أو مرض أو حادث.

قد يعتبر التخثر الوريدي العميق حالة خطيرة نظرًا لأن الجلطات الدموية في الأوردة قد تسري إلى أماكن أخرى، ومن ثم تنتقل عبر مجرى الدم وتلتصق بالرئتين وتعوق تدفق الدم (الانصمام الرئوي).

وعند حدوث التخثر الوريدي العميق والانصمام الرئوي معًا، يُسمى ذلك الانصمام الخثاري الوريدي.

وإذا ظهرت عليك أعراض الانصمام الرئوي، وهو أحد مضاعفات التخثر الوريدي العميق المهددة للحياة، فالتمس المساعدة الطبية العاجلة.