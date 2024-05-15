أمير الكويت للحكومة الجديدة: سنحاسب من يقصر

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد أنه سيتابع الحكومة الجديدة في تنفيذ أعمالها وسيحاسب من يقصر في أداء عمله، موجها إياها بتحديد الأولويات ووضع خطة عمل وجدول زمني محددين.



وحض أمير الكويت الحكومة على بذل جهد كبير لتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع، وأكد اليوم الأربعاء، ضرورة التمسك بالثوابت القوية والوحدة الوطنية، كما أكد أن الغاية تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مشدداً على محاسبة من يقصر في أداء عمله، لافتا إلى أن على الحكومة الجديدة الإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها، مع مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام.



وخلال مراسم أداء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله اليمين الدستورية، قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد "سنواصل السير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها".



وأضاف: "أنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، لذا فعليكم واجبات ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار فكونوا لقسمكم بارين ولثقة شعبكم مقدرين".



في سياقٍ متصل أصدر أمير الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بمنح لقب "سمو" لرئيس الوزراء الجديد، وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الأمر الأميري الصادر اليوم نص على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن المادة الثانية أكدت أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".



والوزراء الـ13 الذين ادوا اليمين هم فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، كذلك الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية، أيضا الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية، الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.