ريا أبي راشد تشعل الريد كاربت بالأحمر الناري ومجوهرات ثمينة من مهرجان كان

لفتت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة أثناء حضورها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ريا أبي راشد

وسرقت ريا أبي راشد بفستان ساحر، مصنوع من قماش الكريب حمل توقيع المصمم جورج شقرا، وجاء بصيحة الكب المكشوف من الأكتاف، وبقصة عالية عند الصدر، وينسدل باتساع مع شق جانبي عالٍ، ومطرز بحبيبات براقة؛ ليعكس أنوثتها وجمالها الساحر.

وأكملت ريا اللوك بمجوهرات ماسية فخمة من توقيع دار المجوهرات الشهير Cartier، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وعقد ثمين ملتف حول العنق، بالإضافة لخاتم في كل يد، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر ليتماشى مع لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ريا أبي راشد تصفيفة شعر جذابة ومتناسبة مع اللوك، فثبتت غرتها خلف أذنيها، وتركت شعرها يتدلى من الخلف بشكل ناعم ومرتب كالحرير.

ووضعت ريا مكياج ناعم، ضم ظلال العين بدرجات البني، ورسمت الآيلاينر الأسود فوق عينيها مع الماسكرا، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن.

ريا أبي راشد

ما لا تعرفه عن ريا أبي راشد

ريا أبي راشد هي مقدّمة برامج تلفزيونية ومنتجة لبنانية بريطانية، وُلدت ريا في بيروت، لبنان في 12 مايو 1977 وحصلت على درجات علمية مختلفة في الاقتصاد والصحافة والإذاعة.

وتعد ريا أول صحفية عربية تُجري مقابلات مع نجوم هوليود، وهذا جعلها أكثر شهرة في الشرق الأوسط.

اشتهرت بتقديم النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي "Arabs Got Talent" وكذلك برنامج "سكووب" حيث تستضيف نجوم هوليود.

إلى جانب تقديم برامج تلفزيونية، شاركت ريا أبى راشد في أداء صوتى لأفلام أنیمیشن شهيرة مثل "The Angry Birds Movie" و"Smurfs: The Lost Village"، وتزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالى يُدعى فاليریو.

كما أن لديها خبرات إعلامية مع قنوات عالمية مثل Entertainment Tonight و Star و ZDF و ORF و Tele Sine.

ويُعتبر برنامج "سكووب" أهم إنجازات ريا، حيث تقدمه على فضائية MBC، ويعتبر من أشهر وأنجح برامجها، حيث تستضيف خلاله نجوم عالميين بشكل أسبوعي، وتقول ريا إن البرنامج يمكن أن يعيش لثلاثين سنة، لأن المشاهدين يعشقونه ولأنه متجدد باستمرار.