رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية عن مخاطر الفساد

تبنت جامعة عين شمس العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته لتعزيز مبدأ الشفافية.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره، وانطلاقاً من سعى جامعة عين شمس إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد.

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة بعنوان "مخاطر الفساد وآليات مكافحته " وهي مبادرة توعوية لطلاب الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين من تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

وحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة رئيس الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

رئيس جامعة عين شمس يؤكد أهمية وجود مخزون ذهني قوي عن مخاطر الفساد

ورحب رئيس جامعة عين شمس باللواء محمد أبو نعمة في رحاب جامعة عين شمس وسط هذا الحضور الطلابى الكبير مؤكدا أهمية موضوع الندوة وهو الفساد وخطورته علي المجتمع

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلى ضرورة أن يضيف الطلاب لخبراتهم مخزون ذهنى قوي عن مخاطر الفساد وتأثيره على المجتمع وآليات مكافحة الفساد لما له من دور عظيم فى بناء عملهم ومستقبلهم.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة ،حيث أن هناك كيانات ضخمة انهارات بسبب عدم وجود حوكمة وانضباط مالى.

وتمنى أن تثرى الندوة خبرة الطلاب فى الممارسات الحياتية وتثقل الوعى لدى الطلاب وتحفز لديهم الرغبة فى المكافحة والإبلاغ عن أى حالات فساد وشدد علي ضرورة العمل سويا من أجل بناء مستقبل افضل.

وأعرب اللواء محمد أبو نعمة عن سعادته وفخره بتواجده بجامعه عين شمس واعتزازه بكونه أحد خريجى كليه الهندسة بالجامعة عام ١٩٩٩ وتقدم بالشكر لجميع الحضور فى هذا الصرح العلمى العظيم

وأشار إلى ان المادة الأولى في دليل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي تم تفعيله عام ٢٠١٤ تنص على أن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد "

وأكد أن كل فرد فى المجتمع مطالب بمكافحة الفساد لحماية مقدرات ونجاحات وثروات وموارد الدولة.

وقام بشرح مفهوم مكافحة الفساد وهى ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلى بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره ومكافحته.

ولفت إلى اتباع الدولة عده توجهات لقياس مؤشر رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إلكترونياً والتى يبلغ عددها ١١ خدمة تقدمها الدولة ؛ وذلك لتقييم رأى المواطن فى ٢٧ محافظة ؛ لتحديد الأولويات والاهتمامات وتلافى السلبيات وتقديم استقصاء رأى لمتلقى الخدمة من تكلفة وإجراءات ووقت وجهد بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التى تواجههم اثناء الاستفادة من الخدمة وقد تم وضع مؤشر لقياس تقييم الفساد لدى المواطنين وخاصة فى مرحلة الشباب لاحتكاكه ف المجتمع بقطاعات مختلفة.

ونبه إلى وجود آليات وبرامج يتم تنفيذها لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنها دورة الحوكمة ومكافحة الفساد وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي ، حيث أُنشأت هيئة الرقابة الإدارية لحماية المال العام والوظيفة العامة حتى لو تعرضت لتعدٍ من هيئات خاصة أو مواطنين.

وتناولت الندوة توضيح للموقع الإلكترونى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والتى تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات والإشارة لآليات التعامل معها وامكانية الاستفادة من خدماتها .

واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم ومناقشة آراؤهم.

وقام رئيس جامعة عين شمس باهداء درع جامعة عين شمس للضيف الكريم.

جاءت الندوة بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و لفيف من عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.