اليوم .. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي من التدريبات

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد خوض مباراة طلائع الجيش.

وتعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

قال أحمد حسام مدرب الإسماعيلي إن أعضاء فريقه بذلوا جهدًا وفيرًا في مباراتهم أمام الطلائع ، وأضاف أن الفريق لعب من بداية اللقاء بخطة متوازنة ونجح إيريك تراوري في إحراز هدف، لكن الطلائع أدرك التعادل بهدف جودوين شيكا.

وأشار مدرب الإسماعيلي إلى أن الفوز في مباراتين متتاليين أمام فاركو والداخلية ثم التعادل مع الطلائع ساعدنا للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية.

وأوضح أن صفحة لقاء الطلائع لا بد من طيها سريعا؛ حيث نبدأ غدا بلا راحة الاستعداد لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل بالإسماعيلية، ونأمل أن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية خلال أحداثها.

وأكد أن جماهير الإسماعيلي التي حرصت على حضور مباراة فريقها مع الطلائع تستحق الثناء والتقدير ونعدها أن نكون عند حسن ظنها في اللقاءات الرسمية المقبلة.