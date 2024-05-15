هالاند يواصل التألق ويتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين بـ مانشستر سيتي

واصل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تألقه مع الفريق السماوي بعد تسجيله هدفين في شباك توتنهام في مباراة الأمس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتجاوز هالاند، الإيفواري يايا توريه نجم السيتي في قائمة هدافي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل لـ 63 هدفا، فيما يملك "توريه" 62 هدفا.



وبات يفصل هالاند عن كيفين دي بروين صاحب المركز الثالث، 5 أهداف لتجاوز رقمه، وسط تألق النرويجي الذي وصل للمركز السابع في موسمين فقط.



ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الأسبق في صدارة الهدافين التاريخيين للفريق السماوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 184 هدفا خلفه رحيم سترلينج بـ 91 هدفا.

